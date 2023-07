EU: Bei Aufständen die Netzwerke sperren

Thierry Breton, demokratisch nicht legitimierter EU-Digitalkommissar, präsentiert neue Regelungen: Im Falle sozialer Unruhen darf die EU digitale Netzwerke sperren.

Schon im vergangenen Jahr hatte sich EU-Digitalkommissar Thierry Breton als lupenreiner Freund der Meinungsfreiheit geoutet. Als Elon Musk den Nachrichtendienst Twitter übernahm, stellt er klar:

„Der Vogel fliegt nach unseren Regeln“.

Entweder verschärfe Musk seine liberale Regulierung oder es drohen Milliardenstrafen, vielleicht sogar die Abschaltung seines Sozialen Mediums in Europa. Auch Tik Tok erhielt eine ähnliche Drohung, falls es den Sommer-Regel-Katalog der Digital Services Act (DSA) nicht umsetze. Diese Gesetze, die ab Sommer 2023 greifen sollen, böten nämlich „wirkungsvolle Instrumente, um die Verbreitung von Lügen und Hass einzudämmen“.

Dabei geht es freilich weniger um die Verhinderung von Hass (den dürfen Mainstreamer weiterhin ungehemmt verbreiten). Vielmehr soll Kritik an den Herrschafts-Narrativen abgewürgt werden. Das beweist die aktuelle Drohung Bretons:

Die EU-Kommission (übrigens von keinem Bürger gewählt und folglich ohne demokratische Ligitimation) könne bei sozialen Unruhen künftig den Zugang zu Netzwerken wie Twitter, Tik Tok, Instagram, Facebook, Youtube komplett sperren lassen. Der DSA macht’s möglich. Gegenüber dem Sender France Info ließ Breton die EU-Untertanen wissen:

„Wenn es hasserfüllte Inhalte gibt, Inhalte, die beispielsweise zum Aufstand oder zum Töten oder zum Anzünden von Autos aufrufen, sind die Plattformen verpflichtet, diese zu löschen. Wenn sie dies nicht tun, werden sie sofort sanktioniert.“ (1)

Aufruf zum Töten ist ohnehin und zu Recht strafbar. Aber Appell zum Aufstand, das hätte in der Vergangenheit sowohl die Gelbwesten als auch die Querdenker-Demos betroffen. Dabei waren die sozialen Netzwerke keineswegs zimperlich: So löschte Facebook den COMPACT-Account, weil wir zur Teilnahme an den Querdenker-Demos im August 2020 aufgerufen hatten. Aber das geht Breton scheinbar nicht weit genug.

Und ja, man verfüge über ein gehorsames Techniker-Team, das solche Einschränkungen sofort durchziehen könne. Für Tik Tok kündigte der Online-GröFaZ einen baldigen Stresstest an: Der solle zeigen, ob das Unternehmen zur Umsetzungen der Vorschriften befähigt sei. Twitter hat diesen Test bereits absolviert, Meta will sich ihm noch in diesem Monat unterwerfen.

