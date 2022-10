Die Linkspartei zerlegt sich. Vorabdruck aus der Novemberausgabe von COMPACT-Magazin. Führt der kalte Winter linke und rechte Oppositionelle auf der Straße zusammen? Eine Aussage von Sahra Wagenknecht und eine Umfrage lassen die Fantasien ins Kraut schießen. _ von Martin Müller-Mertens In Essen blieben die Fäuste in der Tasche. Am 1. Oktober um 14:20 Uhr mussten die Veranstalter einer Linken-Demonstration in der Ruhrgebietsstadt wohl um Fassung ringen. Ein Plakat, entrollt inmitten der Genossen, hatte dazu geführt,