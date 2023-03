Drei Jahre Corona-Unrecht: Wer sühnt?

Auf den Tag genau vor drei Jahren trat Merkel vor TV-Kameras und verkündete als Kanzlerin massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens; ein Kurs, der Leid, Spaltung und Tod mit sich brachte. Unser Corona-Lügen-Paket, jetzt zum Sonderpreis, ist bei der Aufarbeitung des Verbrechens unverzichtbar. Hier mehr erfahren.

Am 18. März 2020 schwurbelte uns die damalige Kanzlerin zur besten Fernsehzeit auf den Abendbrottisch:

„Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig: kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind.“

Nur zwei (!) Tage vor diesem Befehl hatte die Bundesregierung auf ihrer Internetseite verbreitet: „Achtung Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit/die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen.“

Seither haben Lockdown und Impfterror viele Opfer gefordert.

Der damalige CDU-Gesundheitsminister Spahn war es, der die Menschen später mit übler Panik-Propaganda an die Spritzen trieb: „Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.“

Übersterblichkeit nach Massenimpfung

So war noch im ersten Corona-Jahr 2020 in der Bundesrepublik kein Anstieg von Sterbefällen zu verzeichnen. Gewichtet man die Daten und berücksichtigt geburtenstarke Jahrgänge, ist sogar von einer Untersterblichkeit auszugehen. Das änderte sich erst mit Einsetzung der Massenimpfungen zum Jahresanfang 2021, die uns eine fürchterliche Übersterblichkeit beschert haben.

2020 starben in der BRD 985.571 Menschen, 2021 waren es 1.062.732, für 2022 wird eine ähnliche Zahl geschätzt. Das wären für beide Spritzenjahre zusammen etwa 150.000 zusätzliche Tote im Vergleich zu 2020.

Besonders zum Jahreswechsel explodierten die Zahlen. „In keinem Dezember seit Kriegsende sind so viele Menschen gestorben wie Ende 2022. Es überrascht, weil die Pandemie doch vorbei ist“, konnte man am 22. Januar 2023 in der Hamburger Morgenpost mit Bezug auf das Statistische Bundesamt lesen. Selbst in den Hungerwintern 1946 und 1947 gab es also weniger Tote in Deutschland.

Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liefern weitere Zahlen: Allein 2021 hatten sich 2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen in ärztliche Behandlung begeben; eine enorme Zahl, denn viele Eingeschüchterte trauten sich ja gar nicht in eine Praxis.

Aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion geht darüber hinaus hervor, dass die Zahl der Krankschreibungen nach Impfung in astronomische Höhen geschossen ist, nämlich von 5.834 im Jahre 2020 auf deutlich mehr als eine Million (1.242.847) im Jahre 2021; das ist ein Anstieg um das 213-fache.

AfD-Gesundheitspolitiker Kay-Uwe Ziegler fordert die Notbremse:

„Die Impfstoffe müssen nun umgehend zurückgerufen werden. Jede weitere Verwendung hat augenblicklich zu unterbleiben.“

Die uns vor wenigen Monaten von der Tagesschau noch gebetsmühlenartig heruntergerasselte 7-Tage-Inzidenz liegt heute noch in einer Größenordnung, die zu Beginn 2022 Ausgangssperren ausgelöst hätte, mittlerweile aber als harmlos erkannt wird.

Abstandhalten statt Nächstenliebe

Würde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Meinungs- oder Versammlungsfreiheit waren den Politikern keinen Pfifferling wert. Kirchen setzten auf Abstandhalten statt Nächstenliebe, Kinderspielplätze wurden abgeriegelt, Parkbänke selbst für Gebrechliche zu Tabuzonen.

Der Ethikrat nickte wie ein Wackeldackel alles ab. Wir erlebten Polizisten, die auf friedliche Menschen eindroschen, wir haben von Kinderselbstmorden erfahren und Alte isoliert in Heimen verrecken sehen. Lebensfrohe Jugendliche wurden zu depressiven Problemfällen, rüstige Rentner sterbenskrank. Sektenhaft am Regierungsrockzipfel klammernde Medien spendeten dem Unrechtsregime auch noch Beifall.

Die Verantwortlichen gehören zur Rechenschaft gezogen. Es ist wichtig, das Ausmaß des Unrechts jetzt zu dokumentieren.