Drag-Lesungen sind nichts für Kinder

Zitat des Tages: „In München sollen Drag-Darsteller Mädchen und Jungen ab vier Jahren bei einer Lesung in ,farbenfrohe Weltenʽ mitnehmen. Was die örtlichen Grünen als Vielfalt feiern, ist in Wahrheit knallharte queere Identitätspolitik. Hier werden Grenzen nicht nur überschritten, sondern eingerissen.“ (Neue Zürcher Zeitung)

„Seit Jahrzehnten ist alles, was die Zuordnung von männlich und weiblich durcheinanderbringt, in Mode. Jetzt brechen die Geschlechtsverschwurbler das letzte Tabu und vergreifen sich an Kindern.“ (COMPACT-Magazin)