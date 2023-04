Die Spätfolgen der Impfkampagne. Lockdown und Impf-Terror haben viele Opfer gefordert. Die Täter zeigen keine Reue – und schmieden schon neue Pläne. Es folgen Auszüge aus dem Artikel „Die Toten mahnen“, den Sie vollständig im aktuellen COMPACT-Magazin 04/2023 lesen können. Hier mehr erfahren.

_ von Sven Eggers

Am 14. März 2020 hatte die Bundesregierung auf ihren Kanälen dreist verkündet:

«Achtung Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit/die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen.»

Zwei (!) Tage später wurde der erste Lockdown beschlossen. Es folgten immer neue Lügen, Übergriffe und diktatorische Umtriebe. Karl Lauterbach trieb es besonders toll und bezeichnete die Corona-Impfung im August 2021 als «nebenwirkungsfrei». Und der damalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn schickte im November 2021 die Menschen mit Panik-Propaganda an die Spritzen:

«Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.»

Diese Propaganda hatte tödliche Folgen: So war noch im ersten Corona-Jahr 2020 in der Bundesrepublik kein Anstieg von Sterbefällen zu verzeichnen. Gewichtet man die Daten und berücksichtigt geburtenstarke Jahrgänge, ist sogar von einer Untersterblichkeit auszugehen. Das änderte sich erst mit Einsetzung der Massenimpfungen zum Jahresanfang 2021, die uns eine fürchterliche Übersterblichkeit beschert haben.

2020 starben in der BRD 985.571 Menschen, 2021 waren es 1.062.732, für 2022 wird eine ähnliche Zahl geschätzt. Das wären für beide Spritzenjahre zusammen etwa 150.000 zusätzliche Tote im Vergleich zu 2020. Besonders zum Jahreswechsel explodierten die Zahlen.

«In keinem Dezember seit Kriegsende sind so viele Menschen gestorben wie Ende 2022. Es überrascht, weil die Pandemie doch vorbei ist», konnte man am 22. Januar 2023 in der Hamburger Morgenpost mit Bezug auf das Statistische Bundesamt lesen. Selbst in den Hungerwintern 1946 und 1947 gab es also weniger Tote in Deutschland.

Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liefern weitere Zahlen: Allein 2021 hatten sich 2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen in ärztliche Behandlung begeben; eine enorme Zahl, denn viele Eingeschüchterte trauten sich ja gar nicht in eine Praxis.

Aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion geht darüber hinaus hervor, dass die Zahl der Krankschreibungen nach Impfung in astronomische Höhen geschossen ist, nämlich von 5.834 im Jahre 2020 auf deutlich mehr als eine Million (1.242.847) im Jahre 2021; das ist ein Anstieg um das 213-fache. AfD-Gesundheitspolitiker Kay-Uwe Ziegler fordert die Notbremse: «Die Impfstoffe müssen nun umgehend zurückgerufen werden. Jede weitere Verwendung hat augenblicklich zu unterbleiben.»

Der Ethikrat nickte wie ein Wackeldackel alles ab. Wir erlebten Polizisten, die auf friedliche Menschen eindroschen, wir haben von Kinderselbstmorden erfahren und Alte isoliert in Heimen verrecken sehen. Lebensfrohe Jugendliche wurden zu depressiven Problemfällen, rüstige Rentner sterbenskrank. Sektenhaft am Regierungsrockzipfel klammernde Medien spendeten dem Unrechtsregime auch noch Beifall.

Und die angeblich so alternativlose Maske? Alles Unsinn! Die britische Cochrane-Gesellschaft, das wohl seriöseste Forscher-Netzwerk der Welt, bestätigt, dass der Mund-Nase-Schutz epidemiologisch so gut wie gar keinen Effekt auf die Ausbreitung des Virus hatte. Die Welt kommentierte: «Damit steht fest: Die Pflicht zum Masken-Tragen in der Öffentlichkeit, eine der zentralen Maßnahmen in Deutschland, war unbegründet.»

Die Forderung nach Strafverfolgung gegen den SPD-Politiker Lauterbach sucht man bei der Welt allerdings ebenso vergeblich wie eine Selbstkritik zur eigenen Berichterstattung in der Vergangenheit.

Erinnern wir uns an das schäbige Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium – damals geführt von Horst Seehofer (CSU) – vom März 2020, das exakt vorgab, wie ein ganzes Land in Angststarre zu versetzen sei. Ausdrücklich wurde darin beworben, mit welchen Schauergeschichten man bei Kindern am effektivsten Schuldgefühle auslösen könnte, um sie zum Mitmachen zu bringen:

«Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.»

Die Panikmache zeigte Wirkung: Nach Angaben eines Forscherteams des Universitätsklinikums Essen ist es während des zweiten Lockdowns zu einer beinahe dreifachen Zunahme von Selbstmordversuchen bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis 2019 gekommen. Das geht aus gesammelten Daten von Kinderintensivstationen hervor. Der Wahnsinn wurde vorangetrieben durch eine vorsätzliche Spaltung der Gesellschaft. Die berüchtigten G-Regeln stigmatisierten Ungeimpfte auf abenteuerliche Weise.

Man ahnt schon, dass diese Wahnsinnigen jetzt nicht einfach so zur Vernunft kommen. (…) Tatsächlich wird emsig an einer neuen WHO-Verfassung gebastelt. Vorgesehen sind globale Totalüberwachung und spezielle Pandemie-Eingreiftrupps, die berechtigt sein sollen, angeordnete Maßnahmen zu überwachen. Das soll rechtlich bindend für alle WHO-Mitglieder werden. Damit wären nationale Alleingänge, wie sie etwa Schweden beschritten hatte, nicht mehr möglich. Die Skandinavier waren in den Corona-Jahren ohne Lockdown und Maskenpflicht ausgekommen. Am Ende lag aber genau dort die Übersterblichkeit von 2020 bis 2022 am niedrigsten, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat bestätigt, nämlich bei 4,4 Prozent (Deutschland: 8,6 Prozent). Hofvirologe Christian Drosten hatte 2020 geätzt: «Schweden wird am Ende bei denselben Maßnahmen landen, (…) nur viel später und mit mehr Toten.» Widerlegt!

Aber Fakten interessieren die WHO nicht.

Diesen Artikel können Sie vollständig im COMPACT-Magazin 04/2023 lesen.