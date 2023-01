Deutsche Kolonien: Unsere neue Geschichtsausgabe

Muss die deutsche Kolonialgeschichte umgeschrieben werden? Wir meinen: Ja! Und fangen gleich damit an. Unsere neue Sonderausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ erscheint Ende Februar – Sie können den opulent illustrierten Prachtband gegen antideutsche Lügen aber schon jetzt hier vorbestellen.

„Hart wie Kameldornholz ist unser Land“ – so heißt es in dem schönen Südwesterlied, das kein Geringerer als unser beliebter Volkssänger Heino auf einer seiner Langspielplatten zum Besten gab. Heute wäre das undenkbar: denn das schmissige Stück besingt die Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Und dort sollen die kaiserlichen Truppen angeblich wie die Berserker gehaust und einen Genozid verübt haben.

Deutsch-Südwest heißt heute Namibia – und hat von der BRD über eine Milliarde Wiederaufbauhilfe zugesagt bekommen. Als Wiedergutmachung für den „Völkermord an den Herero“ im Jahr 1904, wie man überall liest. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich die Sache ganz anders dar, als es in den Mainstream-Gazetten der Republik zu lesen und von der etablierten Historikerzunft zu hören ist.

Tatsächlich war der deutsche Kolonialismus viel besser ist als sein heutiger Ruf – und weitaus maßvoller und humaner als jener der Briten oder der Franzosen, die tatsächlich schreckliche Gräueltaten verübten. Dies verdeutlichen wir in unserer neuen Ausgabe von COMPACT-Geschichte mit dem Titel „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“.

In diesem notwendigen Aufklärungswerk widerlegen wir nicht nur die Völkermordthese in Bezug auf Deutsch-Südwest, sondern rücken auch andere Verzerrungen und handfeste Lügen über den deutschen Kolonialismus gerade. Den verbreiteten Klischees über die Kolonialpolitik des Kaiserreiches stellen wir in dem neuen, opulent illustrierten und faktenreichen Prachtband die historische Wahrheit entgegen – nicht nur im Falle Südwestafrikas, sondern auch bei allen anderen deutschen Schutz- und Pachtgebieten.

Von Afrika bis nach China

Deutschland soll auf ewig in Sack und Asche gehen. Nicht nur wegen Hitler und dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch wegen seiner kolonialen Bestrebungen. Doch dazu gibt es gar keinen Grund, denn die herausragenden Leistungen, die in Afrika und Asien vollbracht wurden, sind unbestreitbar. Noch heute werden diese von der einheimischen Bevölkerung gewürdigt – von den Deutschen spricht man mit Respekt und Anerkennung.

In COMPACT-Geschichte Nr. 18: „Deutsche Kolonien“ entführen wir Sie an entfernte Orte, an denen das deutsche Erbe auch heute immer noch spür- und erlebbar ist: Heißer Wüstensand, traumhaft schöne Strände, Palmen und Meer, Gründerzeitbauten in exotischer Landschaft. Kommen Sie mit uns nach Afrika, in die Südsee und nach Asien – und erfahren Sie, wie der deutsche Kolonialismus wirklich war.

Jede Wette: Nach der Lektüre dieses einzigartigen historischen Aufklärungswerkes sind Sie nicht nur immun gegen antideutschen Geschichtslügen, sondern möchten sich am liebsten gleich in den Flieger setzen, um die Landstriche selbst zu erkunden, die unter der Ägide legendärer Kommandeure der Schutztruppe wie Paul von Lettow-Vorbeck, Gustav Adolf von Götzen, Lothar von Trotha, Victor Franke oder Carl Zimmermann erschlossen und verwaltet wurden.

Unser Platz an der Sonne

Das deutsche Kolonialreich umfasste Teile der heutigen Staaten China, Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, Togo, Ghana, Papua-Neuguinea, und mehrere Inseln im Westpazifik und Mikronesien. Das war einst „unser Platz an der Sonne“, wie es Kaiser Wilhelm II. ausdrückte.

Unter anderem finden Sie in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien“ Beiträge zu folgenden Themen:

◾️ Deutscher Kolonialismus: Warum wir uns im Gegensatz zu Briten und Franzosen nicht schämen müssen

◾️ Hart wie Kameldornholz: Südwestafrika unter deutscher Verwaltung

◾️ Völkermord an den Herero? Das Ende einer Legende

◾️ Ostafrika: Als der Kilimandscharo unser höchster Berg war

◾️ Kamerun: Das Urwaldland der schwarzen Preußen

◾️ Togo: Deutschlands Vorzeigekolonie

◾️ Deutsch-Neuguinea: Auf den Spuren August Engelhardts

◾️ Die deutsche Südsee: Von den Marschall-Inseln bis Palau

◾️ Kiautschou und Tsingtau: Deutsches Erbe in China

◾️ Deutsche Tropenmedizin: Herausragende Leistungen zum Wohle aller Menschen

◾️ Kaiserliche Kolonialverwaltung: Wir wir aus unseren Fehlern lernten

◾️ Die treuen Askari: Ansehen und Haltung der Deutschen in ihren Schutzgebieten

◾️ Dem Versailler Diktat zum Trotze: Warum die Deutschen blieben

◾️ Vorbildlich: Eingeborenenpolitik und Schulwesen in den Kolonien

◾️ Entwicklungshilfe: Wie Kaiser Wilhelm II.

Dies und vieles mehr lesen Sie in COMPACT-Geschichte Nr. 18: „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Lassen Sie sich nicht von antideutschen Historikern und Massenmedien in die Irre führen. Wir haben keinen Grund, uns für unsere kolonialen Ambitionen in Afrika, der Südsee und in China zu schämen. Die deutsche Kolonialgeschichte muss umgeschrieben werden. Und fangen damit an. Die opulent illustrierte Sonderausgabe ist ab 25. Februar am Kiosk erhältlich. Sie können Sie bei uns aber schon jetzt HIER BESTELLEN.