Der Trans-Löwe von Berlin

In den letzten Jahren wurde der Bürger von einem Horror-Trip in den nächsten geschubst. Die Omikron-Variante verkaufte man ihm als „zweites Ebola“ (Frank Ulrich Montgomery). Sonnentage muss er als Vorboten des baldigen Klima-GAU fürchten. Außerdem soll er lernen, die Streubombe zu lieben. Wer so dressiert wird, neigt auch in anderen Situationen zur Überreaktion.

So glaubt er gerne, dass im Gebiet Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) nicht etwa die (Wild-)Sau, sondern gleich der Löwe los ist. Grund: Ein Videoschnipsel zeigte fragmentarisch den Körper eines Vierbeiners in einer Waldgegend… Was wardas für ein Ungeheuer? Doch nicht etwa ein Löwin?!?

Dann ging es zu wie bei Corona: Zuerst riefen die Behörden Panik aus, starteten Such-Aktionen und stellten schaurige Warn-Apps bereit. Gefunden wurde nichts. Erst danach fragte man zwei Tier-Experten nach Verifizierung der Aufnahmen. Die enttarnten die „Löwin“ schließlich als Wildschwein. Zähneknirschend gestand der Bürgermeister von Kleinmachnow gegenüber der ARD:

„Wir haben viel zu spät das Video gemeinsam ausgewertet.“

Trotzdem: man darf das Positive nicht vergessen. Angenommen, man hätte erst noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gefragt. Der hätte sofort einen „Löwen-Lockdown“ (Reitschuster) über ganz Deutschland verhängt. Außerdem hätte er versichert, dass man bereits an einem Impfstoff arbeite.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg hätte den Auftritt der Löwin auf Grundlage der Erderwärmung gedeutet: Jetzt fühlen sich Löwen schon in Mittel-Europa wohl. Krokodile, Elefanten, Cobra-Schlangen und Giftspinnen werden folgen. Endlich geratet Ihr alle in Panik!

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) würde die These vertreten, dass Putin den Löwen eingeflogen habe, um Deutschland zu demoralisieren, während Gender-Beauftragte die Frage aufwürfen, ob die Löwin sich wirklich als Weibchen fühle – und nicht etwa als Löwen-Männchen. Oder: Vielleicht war es auch eine Wildsau, die sich als Löwin fühlt! Die man daher als Trans-Löwen bezeichnen muss.

Vor allem ist ein Glück, dass die beiden rationale Tier-Experten (also keine Wirrologen) sich mit ihrer Entwarnung durchsetzen konnten. Dass die Mainstream-Medien sie nicht als Nazis, Schwurbler, gesichert Rechtsextrem oder Querdenker beschimpft haben. Das gibt Hoffnung!

