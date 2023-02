Der Schöpfer der „Weltformel des Krieges“

Am 16. Februar verstarb in Danzig der Soziologe Gunnar Heinsohn, der mit streitbaren Thesen zur Zuwanderung auf sich aufmerksam machte. Auch das aktuelle COMPACT-Magazin kennt keine Tabus und klärt auf: „Berlin ist überall – Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt.“ Hier mehr erfahren.



Schon 1995 publizierte der amerikanische Auslandsgeheimdienst einen Aufsatz des hawaiianischen Politologen Gary Fuller mit dem Titel „Demographische Hintergründe für ethnische Konflikte“, in dem dieser die Hintergründe des damals auf Sri Lanka tobenden Bürgerkriegs zwischen den Volksgruppen der Tamilen und der Singhalesen untersuchte.

Der Autor kam hier zu dem Ergebnis, dass nicht Hunger oder Unterentwicklung – und auch keine unüberbrückbaren religiös-kulturellen Differenzen – die Treibkräfte dieses Konflikts waren, sondern die enorme Zunahme der Bevölkerung auf der Insel vor der südöstlichen Küste Indiens. In dem Aufsatz verwendete Fuller erstmals den Begriff des „Youth Bulge“, womit er eine überproportionale Ausstülpung der Basis der demografischen Alterspyramide in einem Land bezeichnete..

Das Buch „Weltmacht und Söhne“

In Deutschland griff nun zu Beginn des neuen Jahrtausends der Universalgelehrte Gunnar Heinsohn die Arbeiten von Fuller auf und verdichtete sie – so bezeichnete es zumindest die altehrwürdige Neue Zürcher Zeitung – zu einer „Weltformel“ des Krieges. Ein Staat befindet sich demnach in höchster Gefahr, zum Schauplatz eines Bürgerkriegs oder aber auch zum Träger eines Angriffskriegs zu werden, wenn die 15- bis 24-Jährigen mindestens 20 Prozent und die 0- bis 15-Jährigen mindestens 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Wenn Mütter über Jahrzehnte hinweg im Schnitt 3 bis 4 Söhne hätten, dann seien schwerste Konflikte praktisch unvermeidbar. Im Jahr 2003 hatte Heinsohn im Züricher Orell Füssli Verlag sein Buch „Söhne und Weltmacht“ veröffentlicht, in dem er seine Thesen nochmals vertiefend ausführte.

Hier stellte Heinsohn, der damals noch das von ihm gegründete Europäische Institut für Völkermordforschung an der Universität Bremen leitete, fest:

„Anders als die Kommunisten, die einmal ein Dutzend Nationen mit 35 Millionen Quadratkilometern beherrscht haben, ist die nun auftretende Macht ohne eindeutige Adresse.“ Der neue Gegner trage „seit der Präsidentschaft Bill Clintons“ nur noch „den englischen Namen youth bulge“. Schon damals sprach Heinsohn davon, dass „mit der islamischen Speerspitze dieser Jugendarmee“ nach „dem Ende der marxistischen Weltbewegung“ erstmals wieder ein Herausforderer auftrete, „der das Geschäft des aktuellen Hegemon nicht etwa übernehmen, sondern zerstören will.“

Die demografische Bombe

Um die Dimensionen dieser demografischen Bombe zu verdeutlichen, wies der Bremer Professor darauf hin, dass für das Jahr 2003 100 Millionen Jungen unter 15 Jahren aus der entwickelten Welt (wozu er die 30 OECD-Staaten, die osteuropäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die EU-Beitrittskandidaten zählte) über 900 Millionen Jungen aus der unterentwickelten Welt gegenüberstünden.

Mit „Weltmacht und Söhne“ wurde der am 21. November 1943 in Gotenhafen in der Danziger Bucht geborene Heinsohn erstmals einem breiten Lesepublikum bekannt, wozu auch seine Fähigkeit zu provozierenden Zuspitzungen beitrug. Schon in einem Aufsatz für das Theoriemagazin Kursbuch aus dem Jahr 2007 wurde er seinem Ruf gerecht, ein wider den Stachel der politischen Korrektheit löckender Freigeist zu sein, als er feststellte, dass man von einwandernden „Schwarzafrikanern oder Muslimen“ nicht die notwendigen Voraussetzungen erwarten dürfe, die „für ein Verbleiben Deutschlands in der ersten ökonomischen Liga“ notwendig sind.

Einwanderungskritiker und Einwanderungsbefürworter

„Einwanderer ohne Hochschulabschluss“ könnten nämlich eines nicht, nämlich „die kritische Masse begabter junger Leute bereitstellen“, die nötig sind, um bei der technischen Entwicklung an der Spitze zu bleiben. Dabei ist der Bremer Soziologe kein genereller Einwanderungsgegner. Schon in einem Beitrag für die Welt am Sonntag vom November 2005 forderte er „die Berliner Republik“ müsse endlich „das Zeug zum Gewinner beim Rückbau Europas“ haben und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck „der Einfallsreichtum eines Fridericus Rex beim Ansiedeln von Franzosen, Holländern oder Salzburgern in seinen menschenarmen Eroberungen“ möge auch hierzulande Nachahmer finden.

Einem breiteren Publikum bekannt wurde Heinsohn durch seine streitbaren Auftritte in der mittlerweile eingestellten ZDF-Kultur-Talkshow „Das Philosophische Quartett“. Mit Peter Sloterdijk war einer der beiden Moderatoren dieser Sendung ein ausgesprochener Fan des wissenschaftlichen Außenseiters aus Bremen, der Karlsruher Philosoph hatte sogar gefordert, dessen Buch „Söhne und Weltmacht“ zur „Pflichtlektüre von Politikern und Feuilletonisten“ zu erheben.

In bester Erinnerung haben viele Fernsehzuschauer heute noch den Schlagabtausch, den sich Heinsohn im Oktober 2006 mit dem früheren COMPACT-Autor, dem 2016 verstorbenen Moderator Roger Willemsen, lieferte. Der beliebte Publizist und Fernsehmoderator hatte zuvor sein Buch „Hier spricht Guantánamo“ veröffentlicht, das zahlreiche Interviews mit Insassen des berüchtigten US-Gefangenenlagers enthielt. Beim „Philosophischen Quartett“ traf er nun auf einen Diskutanten, der ihm zu erklären versuchte, warum die USA angesichts eines so jungen und zahlenmäßig überlegenen Gegners zu längst überwunden geglaubten Methoden des Antiterrorkampfs greifen würden.

Kritik am Asyl-Tsunami 2015

Willemsen staunte über die Eloquenz und das Wissen seines Kontrahenten – und blieb doch seiner Kritik am US-amerikanischen „Krieg gegen den Terror“ treu. Heinsohns Auftritt wiederum beeindruckte die Fernsehzuschauer so stark, dass sein Jahre zuvor erschienenes Buch „Söhne und Weltmacht“ plötzlich auf der Bestsellerliste stand. Auch nach seiner Emeritierung im Jahr 2009 mischte sich der Bremer Soziologe immer wieder in laufende Debatten ein. Im Jahr 2015, als die Asylkrise sich auf ihrem Höhepunkt befand, sprach Heinsohn in der „Neuen Zürcher Zeitung“ davon, dass sich „rund um das Mittelmeer“ die „größte Migration der Geschichte“ abspiele.

Der „Youth Bulge“ im Afrika südlich der Sahara habe eine historisch einmalige quantitative Dimension. Bei einer demoskopisch ermittelten Auswanderungsbereitschaft von 38 Prozent der Schwarzafrikaner müsse man mit 370 Millionen potentiellen Zuwanderern aus diesem Kontinent nach Europa rechnen, dazu kämen nochmals 85 Millionen Personen aus dem arabischen Raum mit dem gleichen Ziel.

Wegen der explosiven Bevölkerungszunahme in Afrika würde diese Zahl bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 950 Millionen Menschen steigen können. Das deutsche Asylrecht erweise sich in einer solchen Situation noch als Schleusenöffner, den die halbe Welt in Anspruch nehmen könne.

Bildet sich eine Mega-Schweiz?

Als wäre das noch nicht genug, gefällt sich die politische Klasse darin, die Kritiker ihres Handelns der Islamophobie und des Rassismus zu bezichtigen und so mundtot zu machen. Gunnar Heinsohn konnte sich zuletzt sogar vorstellen, dass die kommenden Jahrzehnte nochmals eine große Wandlung der europäischen Staatenwelt mit sich bringen. Immer wieder bezog sich der Bremer Soziologe in den Artikeln, die er in den letzten Jahren veröffentlichte, auf eine Umfrage des Instituts „Swiss Opinion“, nach der in Baden-Württemberg, im französischen Savoyen, im norditalienischen Como und im österreichischen Vorarlberg eine hohe Beitrittsbereitschaft zur Schweiz, insbesondere in den jüngeren Jahrgängen, besteht.

Offensichtlich schätze man an diesem Land die Aufrechterhaltung seiner Grenzhoheit und die dadurch gegebene Möglichkeit einer Auswahl der Zuwanderer, sie sei deshalb eine „funktionierende Zelle“ im Aipenraum. Heinsohn zählte auch zu den wenigen uneingeschränkten deutschen Befürwortern des britischen EU-Austritts und sah in ihm das „Signal des Aufbruchs zu einer neuen Allianz“, einer „Nord-Union“, die sich „gegen die erstickende Bürokratie der EU und ihre ewigen Geldansprüche sträuben“ würde. Auch im Wahlsieg Donald Trumps 2016 erblickte er eine Zäsur und stellte in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ fest:

„Am 8. November ging erstmals der weiße Teil der amerikanischen Arbeiterklasse als organisierte Bewegung zur Wahl.“

Den weiteren Fortgang der Geschichte hält Heinsohn auf jeden Fall für offen, denn:

„Was nicht geplant wird, kommt in der Panik sehr schnell.“

Am 16. Februar dieses Jahres verstarb Heinsohn in Danzig. Insbesondere seine Thesen zur Kriegsdemografie werden die Wissenschaft weiter beschäftigen, auch wenn man diese nicht verabsolutieren sollte, wie der derzeitige Ukraine-Krieg zeigt, wo zwei alternde Gesellschaften gegeneinander kämpfen.

