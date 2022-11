Der globale Wasserraub – Rhönsprudel wird verkauft

Die Mineralwasserfirma Rhönsprudel wird von internationalen Großkonzernen aufgekauft. Die erhöhen die Fördermenge und gefährden das Grundwasser. Politiker verkaufen die Ressourcen unseres Landes und zerstören deren Energieversorgung. COMPACT zeigt diesen „Krieg gegen Deutschland” in der November-Ausgabe. Hier mehr erfahren.

Die Nachricht, dass die alteingesessene Mineralwasserfirma Rhönsprudel im Landkreis Fulda (Osthessen) an die französische Alma Group verkauft wurde, schlug ein wie eine Bombe. Damit hatte niemand gerechnet. Gleichzeitig erfuhr man, dass auch die zur Firma gehörenden Brunnen Bad Liebenwerda und Spreequell mitverkauft werden.

Die lokalen Politiker akzeptierten diesen Verkauf ohne nennenswerte Kritik und das Volk wurde damit beruhigt, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben würden und die Alma Group zwar französisch, aber ein familiengeführtes Unternehmen sei. Das ist eine reine Beruhigungspille, eine Entwarnung ist nicht angebracht.

Die Alma Group ist eine Holdinggesellschaft, also ein europaweiter Mineralwasserkonzern, der auch international Mineralwasser vermarktet. Das bedeutet auch für Deutschland, dass die Gewinne weitgehend am deutschen Fiskus vorbeigeschleust werden, denn Hauptsitz ist La Ferrière-Bochard in Frankreich.

Internationale Verflechtung des neuen Besitzers

Schlimmer ist aber die internationale Verflechtung, denn im Jahr 2008 verkaufte die von Pierre Castel geführte Gruppe ihren Anteil der Alma-Gruppe an die Roxane-Gruppe und den japanischen Pharmakonzern Otsuka Pharmaceutical &Co.

Bei der Roxane-Gruppe stieg der Anteil an der Alma-Gruppe von 40% auf 51% und an der Otsuka-Gruppe auf 49%. Laut L’Expansion zahlte Otsuka bei dieser Gelegenheit 750 Millionen Euro, um die 49% zu erwerben. Roxane hat die meisten bedeutenden Quellen Frankreichs im Portfolio und greift nun nach Deutschland, da der schweizerische Konzern Nestlé sich ebenfalls französische Quellen einverleibt hat.

Otsuka ist ein Pharmakonzern, der auch Trinkwässerchen vermarktet, die angeblich Energie und Fitness erzeugen sollen. Bedeutende deutsche Quellen gehören nun Frankreich und Japan je zur Hälfte, wobei Frankreich einen leichten Überhang hat. Bei Wasserknappheit schauen wir dann in die trockene Röhre, denn unser Wasser wird nach Frankreich und Japan abtransportiert.

Roxane hat sich bereits im Saarland eingekauft und seither gibt es nur Ärger, da Roxane laufend die Fördermengen erhöhen möchte. Aktuell fördert Roxane 90 000 Kubikmeter Grundwasser pro Jahr in Rilchingen-Hanweiler an der Oberen Saar, möchte aber die Menge auf 200 000 Kubikmeter erhöhen und liegt mit der Gemeinde im Streit, die das nicht genehmigen möchte, da der Grundwasserspiegel durch die massive Entnahme durch Roxane seit Jahren laufend sinkt.

Das will Roxane aber nicht gelten lassen, sie sehen durchaus noch Möglichkeiten, noch mehr Wasser zu entnehmen. Der Bürgermeister Rainer Lang erklärt gegenüber der Saarbrücker Zeitung:

„Je mehr Grundwasser bei uns entnommen wird, desto salziger und unbrauchbarer wird das Trinkwasser bei uns. Wir werden alles genau prüfen, so weit es in unserer Macht steht. Wir wollen eine weitere Entnahme von Grundwasser bei uns verhindern.“ .

Er möchte auf keinen Fall, dass seine Gemeinde bezüglich des Grundwassers ebenso ausgesaugt wird wie Vittel in den Vogesen durch den Schweizer Konzern Nestlé, der die Quellen in den späten 1960er Jahren gekauft hat. Seither sinkt der Grundwasserspiegel dramatisch. Nestlé gehört ein Gebiet von mehr als 4200 Fußballfeldern in dieser Region und hat sich dadurch eine Dominanz verschafft.

Das Umland verödet

Die Bauern haben bereits Probleme mit dem Erzeugen der Feldfrüchte wegen Wassermangel und Schäfer dürfen ihre Schafe nicht mehr auf der Flur tränken. Eine Pipeline soll künftig die Bürger mit Wasser versorgen, allerdings sollen die selber für Kosten der Rohre und ihre Verlegung aufkommen. Bis es soweit ist, pumpt Nestlé weiter massiv ab.

Da der allgemeine Wassermangel sich von Jahr zu Jahr verschärft, muss dieser Verkaufsvertrag an die französische Alma Gruppe rückgängig gemacht werden, sodass die Rhön-Quellen wieder in Fuldaer Hand sind und die Quellen Bad Liebenwerda und Spreequell wieder in ostdeutscher Hand.

Unser Wasser gehört uns und kann nicht ins Ausland verhökert werden, die Quellen sind zu verstaatlichen. Die Wasserentnahme zur Abfüllung für Mineralwasser wird mit den betroffenen Gemeinden abgestimmt. Widerstand lohnt sich schon. Im Jahre 2009 hatte eine US-Finanzholding-Gruppe erhebliche Wasserrechte am Bodensee-Wasser erworben, das die Trinkwasserversorgung auch der Landeshauptstadt Stuttgart speist.

Als der Deal aufkam, gab es einen solchen Proteststurm im „Ländle“ (Baden-Württemberg), völlig ungewöhnlich bei den ansonsten politisch eher zurückhaltenden Schwaben, so dass der Landesregierung Hören und Sehen verging und sie den Verkauf rückgängig machte. Dabei zahlte sie allerdings 2 Millionen Euro drauf.

