„Demokratie-Theater“: Ex-Abgeordneter rechnet ab

Der frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller hat mit „Scheindemokratie" einen echten Enthüllungskracker geschrieben: über seine Erfahrungen mit dem Parlamentsbetrieb und mit seiner Partei. COMPACT-TV hat ihn interviewt.

Hansjörg Müller übte vor einigen Jahren noch eine zentrale Funktion in der Bundestagsfraktion der AfD aus. Als Parlamentarischer Geschäftsführer der Blauen konnte er deren Kurs mitbestimmen. Außerdem war Müller Vizechef des bayerischen AfD-Landesverbandes und gründete das Mittelstandsforum in seiner Partei. Der Mann der ersten Stunde, der schon 2013 der AfD beitrat, weiß also vieles über die internen Strukturen. Auch dazu schreibt Müller einiges in seinem brisanten Enthüllungswerk „Scheindemokratie“.

André Poggenburg hat Hansjörg Müller für COMPACT-TV zu seinem Buch befragt. Es folgen Auszüge aus dem Interview, das Sie in voller Länge auf unserem Youtube-Kanal sehen können.

Poggenburg: Du hast ein wunderbares Buch geschrieben: „Scheindemokratie“. Sehr interessant! Du präsentierst dort viele Informationen, zum Teil aus der AfD, aber auch zum Politik- und Demokratieversagen in Deutschland. (…) Warum nutzt die AfD ihr Potenzial nicht? Ist sie gefesselt? Von wem?

Müller: Das ist die Frage aller Fragen. Um es gleich vorweg zu sagen: Wer jetzt hofft, dass das ein typisches Abrechnungsbuch eines ehemaligen Abgeordneten ist, der wird enttäuscht sein. Hier wird also keine schmutzige Wäsche gewaschen. Ich habe hier so viel erlebt in der AfD. Und die AfD ist Teil des politischen Systems. Ich habe da so viel erlebt, was mir auch moralisch von meinem Wertesystem gegen den Strich gegangen ist. Aber ich denke, ich habe das auf konstruktive Art und Weise gemacht. Nach dem Motto: Was hätte die AfD damals machen müssen oder was könnte sie heute noch tun, um aus diesem 15Prozent-Stimmen-Ghetto in die Höhen der 30 bis 35Prozent Wählerstimmen zu kommen? (…)

Poggenburg: Du schreibst von einem Finanz-Gangstertum. Es ist für uns alle klar: Irgendwelche Leute – und das ist nicht die Bundesregierung – steuern ja ganz vieles nicht im Sinne unseres Volkes, unseres Landes. Das ist natürlich schwer zu fassen, diese Riege an Leuten. Du verwendest solche Ausdrücke wie Finanz-Gangster, kannst du hierzu etwas Genaueres sagen? Wen meinst du damit, wer könnte das sein?

Müller: Ich habe ja Volkswirtschaft studiert, bin dann Mitte der 1990er Jahre in die deutsche Exportwirtschaft gegangen und habe dann fast mehr Zeit im Ausland verbracht als in Deutschland, bis ich dann zurückkam und in die AfD eingetreten bin. Ich habe also volkswirtschaftlichen Hintergrund und Praxiswissen, wie Unternehmen im internationalen Umfeld funktionieren. Da dauert es nicht lange, wenn man sich in dieser Realität bewegt, dass man erkennt: Wie funktioniert die Weltwirtschaft?

Die Weltwirtschaft, das sind wenige Investment-Fonds wie Blackrock und Vanguard. Hinter denen stehen Familien-Clans, denen privat die Federal Reserve Bank von Amerika gehört. Das ist alles, nur keine staatliche Notenbank. Dazu noch die Morgan-Bank, Rothschild-Bank, Investment-Banken wie Rockefeller – das sind ja bekannte Namen, die man in ihrem Wirken auch immer wieder findet, wenn man im internationalem Geschäftsfeld unterwegs ist.

Einige haben jetzt wahrscheinlich das Problem der Verschwörungstheorie. Es wird aber nur so bezeichnet, um die Diskussion darüber zu ersticken. Wenn man aber mit Erfahrung und volkswirtschaftlichem Blick rangeht, dann sind das ein paar tausend Entscheider weltweit. Ein paar wenige tausend Leute, die darüber bestimmen, weil sie konzentriert diese Investment-Fonds managen und entscheiden, was acht Milliarden Menschen tun dürfen und zu lassen haben.

Es ist eine extreme Machtkonzentration – so funktioniert die Weltwirtschaft. Es ist natürlich völlig klar, wenn irgendso ein kleines Würstchen zum Bundeskanzler oder britischem Premierminister gewählt wird – das sind Erfüllungsgehilfen, denen man von Seiten der echten Entscheider zugesteht ein bisschen Schauspiel auf der politischen Bühne machen zu dürfen, solange sie das Spiel der Großen nicht stören.

Poggenburg: Ein klares Statement! Die Bundesregierung, wie wir sie kennen, egal in welcher Besetzung sie gerade agiert, ist letztlich nicht der Entscheider in Deutschland, und das trifft auch auf andere europäische Länder wohl zu. Das Buch „Scheindemokratie“ ist also keine Abrechnung mit der AfD, sondern mit der Demokratie, wohl mit der westlichen, die allen möglichen Ländern als Geschenkt gebracht wird, oft mit Waffengewalt. Was stört dich an dieser Demokratie? Was wäre eine bessere Demokratie?

Müller: Der Titel „Scheindemokratie“ kommt ja nicht von ungefähr. (…) Ich appelliere an die Leser: Macht euch mal Gedanken, warum euer Lebensstandard nach unten, aber die Steuern rauf gehen. Warum seid ihr im eigenen Land Menschen zweiter oder dritter Klasse? Warum habt ihr Politiker, die alles tun, was euch schadet, aber nicht tun, was euch nützt? (…)

In der Bestandsaufnahme ist klar, dass der Wesenskern der parlamentarischen Demokratie, wie er wirklich ist, aus Korruption und Erpressung besteht. Das politische System, das wir hier aufgestülpt bekommen haben, kommt aus den USA. In den USA kommt kein Mensch auf die Idee zu behaupten, dass die USA eine Demokratie seien. Die Amerikaner sagen ja selbst, sie hätten eine Plutokratie. Wenige Reichen haben das Kapital, suchen sich irgendwelche Schauspieler raus und die dürfen dann Senator oder Präsident spielen. Dieses System ist nach dem Zweiten Weltkrieg ins ganze Westeuropa exportiert worden. (…)

Poggenburg: Ist die Firma BRD noch zu sanieren, noch zu retten?

Müller: Nein!

Poggenburg: Klare Antwort! Letzte Frage: Wer soll dein Buch lesen? Wer ist deine Zielgruppe?

Müller: Ich möchte einfach viele Menschen aufklären, die immer noch an dieses Demokratie-Theater glauben.

Hansjörg Müller will aus der Herrschaft der Wenigen eine Herrschaft des Volkes machen. Sein Buch „Scheindemokratie" bietet intime Einblicke in den Parlamentsbetrieb, auch aber in das Innenleben der AfD.