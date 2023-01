Davos 2023: Worum es geht – und wer dabei ist

Klima-Panikmache ist ideal, um eine Weltdiktatur zu erreichten – das scheint das inoffizielle Motto des diesjährigen WEF-Jahrestreffens in Davos zu sein. Klaus Schwab und sein WEF treiben den Great Reset voran. Lesen Sie alles darüber in COMPACT-Spezial „Geheime Mächte. Great Reset und Neue Weltordnung“.



In diesem Januar ist es wieder so weit: Die kleine Schweizer Alpenstadt Davos verwandelt sich während der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in eine Festung – mit Straßensperren, Kontrollen, Absperrgittern, durch das Zentrum patrouillierenden Soldaten und Scharfschützen auf den Dächern.

52 Staats- und Regierungschefs

Rudelweise werden die Mächtigen und Reichen sich dann zu dieser „Ideologiefabrik der Kosmokraten“, wie der Globalisierungskritiker Jean Ziegler das Treffen nennt, einfinden. Dieses Jahr haben sich 2.700 Gäste aus 130 Ländern angesagt, unter ihnen 52 Staats- und Regierungschefs. Laut dem WEF -Geschäftsführer werden auch 1.500 Führungskräfte aus über 700 Organisationen und Unternehmen an dem Treffen teilnehmen.

An prominenten Regierungschefs werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der niederländische Premier Mark Rutte, die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und der südafrikanische Ministerpräsident Cyril Ramaphosa teilnehmen. Aus Deutschland werden außerdem SPD-Chef Lars Klingbeil, der derzeit gerade mit frei erfundener Gräuelpropaganda gegen sächsische und thüringische Bürger unangenehm auf sich aufmerksam macht, sowie CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn erwartet. Nicht fehlen auf dieser Bühne darf natürlich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Auch Klitschko und Selenski mit dabei

Aus Deutschland werden insgesamt 95 Teilnehmer erwartet, darunter Vertreter praktisch aller bedeutenden überregionalen Medien. Aus Österreich werden zwei ÖVP-Politiker anreisen, nämlich Arbeitsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner. Beide werden derzeit als mögliche Nachfolger des glücklosen Premiers Karl Nehammer (ÖVP) gehandelt.

Unvermeidlich ist natürlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski, der sich per Video zuschalten lassen wird. Gerechnet wird außerdem mit dem Besuch des Kiewer Oberbürgermeisters Vitali Klitschko. Außerdem angekündigt haben sich der EU-Rats-Präsident Charles Michel, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die IMF-Direktorin Kristalina Georgiewa, der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die WTO-Direktorin Ngozi Okonjo-Iweala.

Auftritt der heiligen Luisa

Das alles dürfte aus Sicht etablierter deutscher Medien natürlich überstrahlt werden vom Auftritt der deutschen Klima-„Aktivistin“ Luisa Neubauer, falls diese es bis dahin aus Lützerath herausgeschafft hat. Außerdem angekündigt sind die weißrussische Lukaschenko-Gegnerin Swetlana Tichanowskaja wie auch der 99jährige Ex-US-Außenminister Henry Kissinger, der in einem Vortrag über historische Perspektiven auf den Krieg sprechen wird.

Das offizielle Motto des Treffens lautet diesmal: „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“. Im Mittelpunkt dürfte wieder einmal das Thema Klimapolitik stehen. Die „grüne Weltwirtschaft“, wie sie in Davos schon als großes Projekt an die Wand geworfen wird, soll wohl einen neuen ökonomischen Mega-Zyklus begründen. Dazu bemerkte zuletzt der Focus, in einer – was die Absichten der Davos-Macher angeht – geradezu selbstentlarvenden Manier:

„Die durch den Ukrainekrieg gestiegenen Milliardenkosten liefern deutschen Unternehmen eine Steilvorlage, sich künftige Milliarden-Verdienste mit nachhaltigen Technologien, Rohstoffen und Dienstleistungen zu sichern. Die Gelegenheit sei derzeit besonders günstig, urteilt ein Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF), das kommende Woche in Davos zu seinem Jahrestreffen zusammenkommt. Dafür müsse jedoch die Politik mithelfen, indem sie Rahmenbedingungen schafft und internationale Zusammenarbeit ermöglicht. Eine bedeutende Aussage. Während die deutsche Politik streitet, ob sie die Wirtschaft per Gesetz zur Nachhaltigkeit anhalten oder den Dingen freien Lauf lassen soll, nennt das Weltwirtschaftsforum Gründe, warum Umwelt und Wohlstand unseres Landes von staatlichen Eingriffen profitieren.“

Die Klima-Diktatur kommt

Es ist also ganz klar, wohin der Hase läuft. Die Klima-Diktatur kommt, und die Lützerath-Besetzer wie auch die „Aktivisten“ der Letzten Generation marschieren im Grunde genommen im Gleichschritt mit dem Großkapital. Das WEF-Treffen in Davos wird nur einen weiteren Beleg für diese These liefern.

