Das Letzte: „Russen sind keine Menschen!“

In Das Letzte präsentieren wir den Wahnsinn der Woche. Tagtäglich treibt der rotgrüne Sumpf seltsamste Blüten, die von unserem Cutter gepflückt und zu einem skurrilen Strauß zusammengebunden werden. Diesen dürfen wir Ihnen hiermit feierlich überreichen. Achtung, Realsatire!

Die Transe Sarah Ashton-Cirillo wurde von westlichen Medien als erste Trans-Kriegsberichterstatterin im Ukraine-Krieg gefeiert. Dann wurde die Freude im Westen noch größer, denn dann trat Sarah Ashton-Cirillo der ukrainischen Armee bei und wurde jetzt sogar zur Sprecherin der Truppen ernannt. Nun wird immer deutlicher, was für ein Früchtchen sich da bei der ukrainischen Armee verdungen hat.

Sarah Ashton-Cirillo behauptet nämlich, Russen wären gar keine Menschen. Übelste menschen- und völkerfeindliche Hetze und purer Hass, der auch nicht dadurch besser wird, dass er zeitgeistkonform in trendigen Regenbogenfarben daherkommt. Und gleichzeitig ist es einmal mehr Realsatire vom Feinsten, wenn ausgerechnet am Beispiel solcher Figuren deutlich wird. wie ernst das westliche Gerede von Menschenrechten wirklich zu nehmen ist.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.