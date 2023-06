Der größte Schatz der Menschheit. Vorabdruck aus der Juliausgabe von COMPACT-Magazin. Es ist das größte Mysterium der Menschheit – und Tausende gingen dafür in den Tod. Seine Entschlüsselung könnte unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. _ von Sven Reuth Die Katharer sangen, als sie dem Tod in die Augen blickten. 224 Männer und Frauen stiegen am 15. März 1244 von der Festung Montségur in den französischen Pyrenäen herab, um auf dem Scheiterhaufen ihr Leben