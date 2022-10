Vorabdruck aus der Novemberausgabe von COMPACT-Magazin. Der Strandkorbverleih in Neuharlingersiel befindet sich in einer kleinen Holzbude. Die Schlüssel für die Körbe werden von einem Kaugummi kauenden, gelangweilten Teenager im Schneckentempo durch das Fenster des kleinen Schuppens herausgegeben. Wolkenloser Spätsommertag, die Leute in der ziemlich langen Schlange sind ungeduldig, eine junge Mutti vorne am Tresen hat Sonderwünsche, das überfordert den Strandkorbteenie wohl etwas. Die Badegäste vor und hinter mir – zwei ältere Damen – tragen Masken.