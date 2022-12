Vorabdruck aus der Januarausgabe von COMPACT-Magazin. Das war ein Riesenerfolg für Freie Sachsen, Thüringer Patrioten und auch für unser COMPACT-Magazin: Zur bundesweit ersten «Ami go home»-Demo kamen am 26. November 6.000 Menschen vor das US-Konsulat in Leipzig. OB Burkhard Jung (SPD) hatte eigens mit einer Videoansprache die Antifa zu Gegenprotesten ermuntert. Die Linkskriminellen mobilisierten mit martialischen Gewaltdrohungen («Hämmer mitbringen») und schossen persönlich gegen den COMPACT-Chefredakteur: «Elsässer go home!» Der Zugang zum Kundgebungsplatz wurde durch Krawallanten