Bhakdi unzensiert: Die ganze Wahrheit

Er ist der Titan der Corona-Kritik – erst recht nach seinem Freispruch: Mit seiner Expertise hat Sucharit Bhakdi von Anfang an die Virus- und Imof-Lügen des Regimes auseinandergenommen. Sein Verlag hat ihn rausgeschmissen, Youtube seine Klartext-Clips reihenweise gelöscht, doch zum Glück gibt es die wichtigsten Bhakdi-Videos auf DVD. Gegen diesen Wahrheits-Booster kann selbst Big Tech nichts ausrichten.

So schnell wie die vermeintliche Todesseuche Corona auftauchte, so schnell befand sich die Gesellschaft in einem von Politik und Mainstream-Medien befeuerten Wahn: Panikmache, Maskenzwang, Lockdown und Impf-Terror bestimmten fortan unser Leben, bürgerliche Freiheits- und Grundrechte wurden so stark eingeschränkt wie nie zuvor.

Der mutige Medizin-Professor Sucharit Bhakdi war einer der Ersten, die es wagten, öffentlich und mit soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen gegen die Herrschaft der Angst und die Massenimpfungen zu argumentieren. Auf Youtube veröffentlichte er zahlreiche Videos, die das Corona-Regime massiv in Erklärungsnot brachten, weil er die Lügen des Mainstreams entlarvte und widerlegte. Und das in einer so ruhigen, sachlichen und allgemeinverständlichen Form, dass Bhakdi bald zur Ikone des wissenschaftlichen Widerstandes gegen die Corona-Diktatur avancierte.

Die Aufklärungs-Clips wurden millionenfach geklickt, doch da nicht sein kann, was nicht sein darf, haute Big Tech mit der Zensur-Keule dazwischen. Youtube, Facebook und andere Plattformen löschten Bhakdis Filme rigoros. Inzwischen hetzt man dem mutigen Mikrobiologen und Viren-Experten sogar die Staatsanwaltschaft auf den Hals und versucht, ihm den Professorentitel zu nehmen. Seine Bücher „Corona Fehlalarm“ und „Corona Unmasked“ sollen im Giftschrank verschwinden, denn sein bisheriger Verlag hat sich von ihm losgesagt.

Alle wichtigen Fakten und Argumente

Bhakdi lässt sich von alledem nicht einschüchtern. Er bleibt standhaft, steht zu seinen Ansichten, will selbst angesichts der existenzbedrohenden Kampagne gegen ihn nicht abschwören. Und er lässt sich nicht von Big Tech zum Schweigen bringen: Bhakdis wichtigste Videos – allesamt zu heiß für Youtube & Co. – sind nun gesammelt auf einer Doppel-DVD erhältlich. Damit ist klar: Sie können ihn zum Aussätzigen machen, sie können ihn einknasten, sie können seine Bücher „verbrennen“ – doch mundtot machen können sie ihn nicht!

Die brandneue DVD-Sammlung „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an“ (2 DVDs, Laufzeit ca. 230 Minuten) verschafft Ihnen exklusiven Zugang zu den teilweise gelöschten Bhakdi-Videos. Es erwarten Sie:

Der offene Brief an die Bundeskanzlerin

Ein Vortrag zu den Themen Immunität, Herdenimmunität und Impfung

Brisante Fakten zu Impfwirkung und Impfnebenwirkungen

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Arne Burkhardt: Die wissenschaftlichen Nachweise zu den Impfschäden

Nach all den Impfschäden und

„plötzlichen und unerwarteten“ Todesfällen haben die Menschen einen Anspruch auf eine sachliche und faktenbasierte Aufarbeitung der Krise, vor der sich die Verantwortlichen bis heute scheuen.

Mit „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an“ leistet Sucharit Bhakdi einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung – auf DVD statt auf Youtube, denn so ist gesichert, dass diese wichtigsten Zeitdokumente nicht durch Löschung getilgt, sondern erhalten bleiben.

Solide Aufklärung: Mit seiner Doppel-DVD „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an" trotzt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi der Zensur. Seine wichtigsten Aufklärungsvideos zu Corona- und Impf-Lügen bleiben so erhalten. Gesamtlaufzeit: 230 Minuten. Der ultimative Wahrheits-Booster