Bautzen-Anschlag: „Innenminister ignoriert wahre Opfer“

Nach dem Brandanschlag auf das Spreehotel in Bautzen, das derzeit zur Asylunterkunft umgebaut wird, ist die Empörung groß. Kein Wunder, ein Brandanschlag ist immer eine verachtenswerte Tat. Leider bestätigt sich aber auch mit Blick auf dieses Ereignis wieder einmal das Vorurteil von der deutschen „Lückenpresse“. So blieb es einem Landtagsabgeordneten der sächsischen AfD vorbehalten, darauf hinzuweisen, dass durch das Attentat konkret vier Handwerker gefährdet wurden.

In einer Pressemitteilung äußerte Roland Ulbrich (MdL):

„Dem illegalen Einwanderer wird gehuldigt, für den einheimischen Steuerzahler bleibt nur Verachtung – dieses Narrativ einer woken Moralisten-Fraktion vertritt auch Sachsens neuer Innenminister Armin Schuster mit Bravour. In Bautzen hatten Unbekannte Brandsätze in ein ehemaliges Hotel geworfen, in das demnächst sogenannte Flüchtlinge einziehen sollten. Zu dem Zeitpunkt waren jedoch nur vier Handwerker anwesend, die das Gebäude renovierten. Sie blieben zum Glück unverletzt.“

„Wahre Opfer werden totgeschwiegen“

Weiter betonte Ulbrich in seiner Pressemitteilung:

„Trotzdem fabulierte CDU-Politiker Schuster: ,Wir müssen von einem fremdenfeindlichen Anschlag ausgehen!ʽ Tatsächlich? Kennt der Minister die Nationalität der Handwerker? ,Aus Hass Häuser anzuzünden, weil man Geflüchtete nicht in seiner Nähe haben möchte, ist zutiefst primitiv und menschenverachtendʽ, ereiferte sich Schuster weiter – ganz im Duktus der Gutmenschen-Gesellschaft, die sogar bestialische Macheten-Killer zum schuldunfähigen ,Schutzsuchendenʽ verklärt. ,Ich finde es eher primitiv und menschenverachtend, aus Hass auf Einheimische nicht anwesende Flüchtlinge zu Opfern eines Brandanschlags zu deklarieren, während man die wahren Opfer – die gefährdeten Handwerker – totschweigtʽ, sagt der AfD-Landtagsabgeordnete und Fachanwalt für Strafrecht Roland Ulbrich. ,Zu einer schweren Brandstiftung nach § 306 a StGB wurde die Tat erst durch die vier Handwerker, die sich im Gebäude befanden. Sonst wäre es nur eine einfache Brandstiftung gem. § 306 StGB mit einem niedrigerem Strafrahmen gewesen.ʽ“

Zweierlei Maß

Die bittere Wahrheit ist tatsächlich, dass sich kein Politiker um diesen Brandanschlag gekümmert hätte, wenn beispielsweise mal wieder ein patriotischer Treffpunkt von Linksextremisten abgefackelt worden wäre, wie dies in den vergangenen Jahren gleich mehrfach vorgekommen ist. Zum Ereignis werden solche Taten erst gemacht, wenn sich „Fremdenfeindlichkeit“ oder „rechter Terror“ unterstellen lässt.

Und wenn es mal wieder deutsche Todesopfer durch die Gewalttat eines Migranten gibt, dann sieht die Politik ebenfalls weg. Auch hier wird in einem geradezu extremen Ausmaß mit zweierlei Maß gemessen. Während Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beispielsweise direkt nach Groß Strömkendorf bei Wismar eilte und nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine dortige Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge eine harte und schnelle Bestrafung der Täter forderte, schweigt sie sich gleichzeitig zu dem brutalen Macheten-Mord eines Somaliers an zwei deutschen Handwerkern in Ludwigshafen-Oggersheim aus.

