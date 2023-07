Bausemer (AfD): Warum wir raus aus der EU müssen

22 Prozent derzeit in den Umfragen für die AfD und nächstes Jahr sind die EU-Wahlen, bei der auch die AfD antritt, um alles anders zu machen und Frau von der Leyen richtig einzuheizen. COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer spricht mit Arno Bausemer, der am Wochenende auf dem Parteitag für einen der vorderen Listenplätze zur EU-Wahl 2024 kandidiert. In seinem Landesverband wurde er dafür mit 99 Prozent der Stimmen nominiert. Bleiben Sie dran bis zum Schluss – da sprechen wir über den notwendigen Dexit, den EU-Austritt Deutschlands!

