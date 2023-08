Barbie-Pink: Erlösung vom Gender-Terror

Während der Mainstream sich über rosa Kuchen für Schulmädchen aufregt, empfinden viele Zuschauerinnen die Pink-Dominanz im „Barbie“-Film als Befreiung vom Gender-Terror. Dieser ist fester Bestandteil des Transhumanismus-Projekts: In COMPACT-Spezial „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen” zeigen wir, was auf uns zukommt – und wie wir uns davor schützen können. Hier mehr erfahren

Das musste wirklich mal gesagt werden! Modejournalist Manuel Almeida Vergara publizierte in der „investigativen“ Berliner Zeitung einen Skandal, der sonst unbemerkt die Seelen kleiner Kinder verpestet hätte. Es geht nämlich um Torten.

Pünktlich zum Schulbeginn im September präsentiert das Berliner Feinkostgeschäft Lindner seine Kuchenkollektion. Mit denen sollen Eltern ihren Sprösslingen den Eintritt ins Pauk-Leben versüßen. Kosten: Schlappe 55 Euro. Also eher was für hippen Gentrifizierungs-Nachwuchs. Und der wird laut Vergara finster manipuliert:

„Sexismus zur Einschulung“ heißt der Enthüllungskommentar. Denn die Torten gibt es nur in zweifacher Ausfertigung: In rosa, dekoriert mit einem Mädchen Smiley und in blau mit einem Jungen-Smiley… Aaahhhhh! Vergara empört sich über so viel Gender-Vergessenheit:

„Denn wie sind sie auf den Werbebildern wohl aufgeteilt auf Torten, die es in den zugegebenermaßen sprachlich ganz unverfänglich umschriebenen Varianten ‘Schulkind – rosa‘ und ‘Schulkind – blau‘ gibt? Genau: Auf dem rosafarbenen Backwerk ist ein brünettes Mädchen mit Zöpfen, auf der hellblauen Torte ein blonder Junge mit Mittelscheitel und Segelohren abgebildet. Ob sich das auch vielfältig umdekorieren ließe? Unklar.“

Womit sich der Autor selber als rückständig klassifiziert. Vergisst er doch die Forderung nach Trans-Torten! Sollen sich die Vertreter der der 68 anderen Geschlechter etwa ausgeschlossen fühlen? – Egal. Jedenfalls stellt sich Vergara in die Tradition der feministischen Bildungsorganisation „Pinkstinks“, die den Farb-Stereotypen schon vor Jahren den totalen Krieg erklärt hat.

Nur treffen sie damit nicht länger das Lebensgefühl junger Frauen. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass der Kassenknaller „Barbie“ inzwischen Rosa zur Kult-Farbe erhoben hat. Richtig gelesen: Der Hollywoodfilm über die Mattel-Puppe inspiriert eine Trendwende. Schon beim Kinostart vor wenigen Wochen präsentierte sich ein Großteil des weiblichen Publikums in dieser unwoken Farbe:

„Im Internet berichten nun viele Fans, dass sie ,geheilt’ oder zumindest auf eine Art erlöst aus diesem Film rausgekommen seien. Einige erzählen, dass sie sich jetzt wieder etwas zurückholen könnten, was abgewertet und verloren schien.“

Rosa als Farbe einer Kult-Gemeinschaft und als Heilung und Erlösung vom Gender-Terror, als Rückkehr zum Femininen:

„So wird das pinke, puppenhaft wirkende und etwas kindlich-hyperfeminine Lebensgefühl in Form von rosa Handtaschen, gerüschten pinken Tops oder glitzerndem rosa Lidschatten genannt. ,Barbie‘ ist für viele eine Anregung, sich in der Darstellung ihrer Weiblichkeit nicht mehr zurückzuhalten.“

Dabei machen die jungen Frauen womöglich die Erfahrung, dass ihre wirklichen Probleme – wie gleiche Löhne oder finanzierbare Mieten – wenig mit Symbol- und Farbpolitik zu tun haben, dass Gender-Ideologie und Gleichberechtigung nicht dasselbe sind.

