Barbie-Film: Ein Eigentor

Wer hätte das gedacht, dass der neue Barbie-Film für reichlich Diskussionen in der Feministenwelt sorgt, obwohl die Macher und Macherinnen des Films bemüht waren, die Wokismus-Richtlinien zu befolgen. Warum er dennoch bei vielen Woken nicht gut weg kam, erklärt Flirtcoach Maximilian Pütz.

