Klosterfelde, ein Ortsteil von Wandlitz in Brandenburg, soll ein neues Asylheim bekommen. Die Bürger und ihr Ortsvorsteher wehren sich dagegen. Doch der Landkreis hält an den Plänen fest. Am Sonntag trafen beide Parteien aufeinander. Es wurde laut. COMPACT war dabei.

