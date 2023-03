Expertengespräch mit Farle, Priskil, Hilse. Vorabdruck aus der Aprilausgabe von COMPACT-Magazin. Was unterscheidet die aktuelle Zuspitzung in der Ukraine von ähnlichen Situationen in der Zeit des Kalten Krieges? Ist Russland im Todeskampf, stehen die USA vor einem Endsieg? Bei COMPACT-TV wurden diese Fragen kontrovers diskutiert. _ Expertengespräch Jürgen Elsässer: Im Kalten Krieg hatten wir an der Spitze der USA Typen wie Reagan oder Nixon, die Studenten der 68er haben skandiert «USA-SA-SS». Das waren im Grunde