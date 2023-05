Satanische Beatles: 10 entlarvende Aussagen

Die Beatles präsentierten sich erst als Schwiegermutters Lieblinge, dann sangen sie von Liebe und Frieden. Doch in Wirklichkeit waren sie von Anfang an mit dem Teufel im Bunde, wie die nachfolgenden Zitate belegen. Weitere Enthüllungen finden Sie im aktuellen COMPACT-Magazin „Geheimakte Beatles“. Alles über die dunklen Seiten der Pop-Titanen. Hier mehr erfahren.

1. Antichrist

„Also, ich bin auch ein Antichrist. Aber sie {die Beatles} sind derart antichristlich, dass es sogar mich schockiert, was gar nicht so einfach ist.“ (Beatles-Pressesprecher Derek Taylor, Saturday Evening Post, 8.8.1964)

2. Populärer als Jesus

„Das Christentum wird vergehen. Es wird verschwinden und schrumpfen. (…) Wir sind momentan populärer als Jesus.“ (John Lennon, London Evening Standard, 4.3.1966)

3. Gottlos

„Wahrscheinlich erwecken wir den Eindruck, antireligiös zu sein. (…) Keiner von uns glaubt an Gott.“ (Paul McCartney, Hit Parader, januar 1970)

4. Pakt mit dem Teufel

„Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft.“ (John Lennon zu Tony Sheridan, zitiert in: „Lennon – The Definitive Biography“ von Ray Coleman, 1986)

5. Besessen

„Er {John Lennon} las ständig etwas über das Okkulte und den Tod. Nach Monaten merkte ich, dass das eine große Sache in seinem Leben war und er wegen seiner Besessenheit wirklich viel Energie investierte.“ (Lennons ehemaliger persönlicher Assistent Frederic Seaman in seinem Buch „Lennon Geborgte Zeit, 1991)

6. Crowley-Fans

„Crowleys Schriften über Magick, Mystik, Sexualität und Drogen trafen den Zeitgeist, und Crowley wurde bald zu einer Art antinomischer Ikone der Gegenkultur und der Flower-Power-Generation. Tatsächlich integrierten die Beatles ihn in das Coverbild ihres Albums ‚Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band‘ (1967), wo er als Zweiter von links in der hinteren Reihe zu sehen ist.“ (Henrik Bogdan und Martin P. Starr: „Aleister Crowley und die westliche Esoterik“, 2014)

7. Helter Skelter

„Dabei spielte das ‚Weiße Album‘ der Beatles für {Charles} Manson eine entscheidende Rolle. Das ganze Album verkünde die Revolution, und das Stück ‚Helter Skelter‘ formuliere das Hin und Her in der Gesellschaft, das Manson provozieren wollte: Reich und Arm, Schwarz und Weiß gegeneinander aufhetzen, um dann selbst das Kommando zu übernehmen.“ (Die Tagespost, 25.8.2019)

8. Horus-Auge

„Das Cover des ‚With The Beatles‘- Albums zeigt ihre Gesichter halb im Schatten. Dies ist das ‚Ein-Auge-des-Horus‘, das heute in der Musikindustrie eine Epidemie darstellt.“ (Nikolas Pravda in seinem Buch „Der Musik-Code“, 2020)

9. Tu, was Du willst!

„Das Album {‚Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band‘} wurde 20 Jahre nach dem Tod des Autors {Aleister Crowley} veröffentlicht, was viele zu der Annahme veranlasst hat, dass die Band ihre Treue zu dem Autor unterstrich, als sie ‚Es war heute vor 20 Jahren, als Sgt. Pepper der Band das Spielen beigebracht‘ sang. Andere meinen, diese Behauptung sei durch Lennons mittlerweile berüchtigtes Interview mit David Sheff im ‚Playboy‘ aus dem Jahr 1980 untermauert worden. In dem Interview scheint er Aleister Crowleys berühmtestes Mantra ‚Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz‘ zu reproduzieren, wenn er sagt: ‚Die ganze Idee der Beatles bestand darin, zu tun, was du willst, richtig?‘“ (Far Out, 9.6.2020)

10. Hymnen an Luzifer

„Im Song ‚Lucy In The Sky With Diamonds‘ verweist Lennon möglicherweise auf Luzifer, der wie ein glänzender Diamant am Himmel erstrahlt. (…) Im Song ‚Letting Go‘ von der LP ‚Venus and Mars‘ bringt auch Paul McCartney Luzifer ins Spiel (Textzeile: ‚like a lucifer she’ll always shine‘).“ (Joseph Holder in seinem Buch „Geheimsache ‚Paul Is Dead‘?“, 2021)

