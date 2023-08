Palastrevolte in der FPÖ. Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. Richtungsstreit in der FPÖ: Der bürgerliche Flügel der Freiheitlichen bastelt am Sturz des Bundesvorsitzenden. Die Palastrevolte, auch getragen von einige Landesfürsten, dürfte im Ausland ausgeheckt worden sein. _ von Manuel Matuschek Es war ein Aktionsplan gegen Rechts aus der Giftküche des österreichischen Staatsschutzes, der zum öffentlichen Disput zwischen der FPÖ-Bundespartei und der Landespartei im beschaulichen Oberösterreich führte. In Linz regiert Manfred Haimbuchner als stellvertretender Landeshauptmann