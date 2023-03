Vorabdruck aus der Aprilausgabe von COMPACT-Magazin. Die Zeiten für den journalistischen Nachwuchs in den 1970er Jahren waren nicht sehr rosig. Mit gerade mal 13 Pfennig pro Zeile wurde ich in meinen Anfängen als Lokalreporter beim Bonner General-Anzeiger entlohnt. Da kam am Monatsende nicht viel zusammen. Trotzdem: Unter dem damaligen Lokalchef Dieter Weber habe ich eine Menge gelernt. _ Armin Paul Hampel (*1957) berichtet in dieser Kolumne von seinen journalistischen Erfahrungen an den Brennpunkten der deutschen