„Solidarischer Herbst“: Demo der Scheinopposition floppt

_ von Roy Grassmann

Mit 20.000 Demonstranten rechneten die Veranstalter für ihre Kundgebung, die unter dem Motto „Solidarischer Herbst“ angekündigt wurde, doch die Anzahl der Teilnehmer blieb gestern in Berlin weit unter diesen Erwartungen. Laut den Organisatoren, bestehend aus Verdi, Campact, Attac, Greenpeace und BUND, sollen es 6.000 gewesen sein, die Polizei gingen dagegen von deutlich weniger aus. Diese schätzte die Teilnehmerzahl auf gerade einmal 2.800 Menschen.

Wenige Teilnehmer

Laut Schätzung des Autors dürfte die Wahrheit in der Mitte bei etwa 3.500 Teilnehmern liegen. Selbst wenn es tatsächlich 6.000 gewesen wären, würden die regierungsnahen Gruppen damit weit unter der Teilnehmerzahl liegen, die die AfD am 8. Oktober auf die Straße bringen konnte oder die Patrioten Osttühringen am Tag der Wiedervereinigung in Gera.

Sicher eine Enttäuschung für die Veranstalter, brachten in der Vergangenheit doch die Klimahüpfer um Luisa Neubauer schon alleine mehr Menschen auf die Straße. Und obwohl die Veranstaltung gefühlt zu 80 Prozent eher einer Propaganda-Show für erneuerbare Energien glich, sind nicht allzu viele Bürger dem Aufruf gefolgt. Oder vielleicht gerade deswegen?

Ideologie statt Lösungen

Die Probleme, die die Menschen jetzt plagen, wurden nur am Rande angeschnitten. Als Lösung aller Übel wurde der Verzicht auf fossile Brennstoffe propagiert, um sich aus der Abhängigkeit von Russland lösen zu können. Also die Verwirklichung der links-grünen Agenda.

Dabei dürfte diesen Herrschaften entgangen sein, dass die Stromnetzbetreiber ganz klar vor einer kompletten Umstellung auf erneuerbare Energien warnen. Damit allein könne unser Netz nicht stabil gehalten werden, so die Experten. Zudem plädierten sie für einen Weiterbetrieb der noch verbleibenden Atom-Kraftwerke.

Doch auch das wollen die Klima-Sektierer auf keinen Fall, womit sie mitnichten die Lösung der Krise sind. Eher tragen sie zur Verschlimmerung der Lage bei, denn ihr Konzept führt zum totalen Ruin des Wirtschaftsstandort Deutschland. Immer mehr Landsleute erkennen dies, weshalb sie sich lieber zur echten Opposition dazu gesellen. Es wird zu erwarten sein, dass auch am kommenden Montag wieder der echte Widerstand die Straßen beherrscht, unabhängig von Lobbyisten und deren Gruppen.

