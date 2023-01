Sanfter Hegemon: Deutschlands humane Kolonialpolitik

Im Gegensatz zu Briten und Franzosen haben die Deutschen in ihren Kolonien keine monströsen Verbrechen begangen. Trotzdem werden wir – und nicht unsere Nachbarn an den Pranger gestellt. In unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ lesen Sie, warum wir uns für unser koloniales Erbe nicht zu schämen brauchen. Hier mehr erfahren.

Kaiser Wilhelm II. besichtigte am 15. Juni 1894 in Potsdam die für Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) bestimmte Schutztruppe. Sein Appell an die 750 angetretenen Soldaten lautete:

„Ich wünsche Ihnen Glück im fernen Lande, wo Sie den Deutschen Ehre machen sollen. Haben Sie stets vor Augen, dass die Leute, die Sie dort treffen, wenn sie auch eine andere Hautfarbe haben, gleichfalls ein Herz besitzen, das ebenfalls Ehrgefühl aufweist. Behandeln Sie diese Leute mit Milde.“

„Diese Leute“ – dabei handelte es sich um afrikanische Ureinwohner, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Verträgen ihrer Häuptlinge mit deutschen Kolonialpionieren zu Untertanen des Deutschen Kaiserreiches geworden waren. Noch um 1875 befanden sich nur zehn Prozent des Territoriums von Afrika in europäischer Hand. Dann setzte ein stürmischer internationaler Wettlauf um Kolonien ein. Daran beteiligten sich nicht nur die Großmächte Frankreich, Deutschland, England und Italien, sondern auch relativ kleine Staaten wie Belgien oder Portugal.

Bismarck musste überzeugt werden

Allerdings meinte Reichskanzler Otto von Bismarck zunächst, das Kaiserreich sei nach dem gewonnenen Krieg 1870/71 „saturiert“ und solle seine Nachbarn nicht reizen. „Ich will gar keine Kolonien. Die sind nur für Versorgungsposten gut“, erklärte er kategorisch. Und vor allem: „Wir haben keine genügende Flotte, um sie zu schützen, und unsere Bürokratie ist nicht gewandt genug, die Verwaltung solcher Länder zu leiten.“

Doch auch wenn der Reichskanzler in einem seiner klassischen Bonmots meinte, Kolonien wären „für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden besitzen“, musste er sich schließlich den Realitäten beugen.

Am 24. April 1884 stellte er die Besitzungen der Firma Lüderitz in Südwestafrika unter deutschen Schutz. Das Gleiche geschah 1885 für Ostafrika sowie in Neuguinea und auf den Marshallinseln in Fernost. Damit trat das Reich unter die bereits etablierten Kolonialmächte.

Voraussetzung für die Behauptung der überseeischen Besitzungen war indes eine kampffähige Seestreitmacht. An seinen Bruder Prinz Heinrich schrieb Wilhelm II. im Dezember 1897: „Es soll unter dem schützenden Panier unserer deutschen Kriegsflagge unserem Handel, dem deutschen Kaufmann, den deutschen Schiffen dasselbe Recht zuteilwerden, was wir beanspruchen dürfen, das gleiche Recht, was von Fremden allen anderen Nationen gegenüber zugestanden wird.“

Wie richtig der Kaiser mit seiner Einschätzung lag, bewies wenig später der Spanisch-Amerikanische Krieg. Die hoffnungslos veraltete Flotte der Spanier erlitt 1898 eine verheerende Niederlage gegen die US-Amerikaner, und das Mutterland verlor daraufhin fast seinen gesamten Kolonialbesitz: Kuba, Puerto Rico und die Philippinen.

Also wurde ab den 1890er Jahren die deutsche Kriegsmarine erheblich ausgebaut. Sie sollte vorrangig die Handelsrouten nach Afrika und Fernost schützen. Dabei gab es einen erheblichen Unterschied zum Ausland: Während alle anderen Kolonialmächte ihre überseeischen Territorien durch Waffengewalt eroberten, galt für Deutschland der eiserne Grundsatz „Erst der Kaufmann, dann der Soldat“.

Erfolgreiche Entwicklungshilfe

So erwarben in den 1880er Jahren das Hamburger Handelshaus C. Woermann, seit 1862 in Gabun mit einer Faktorei ansässig, die spätere Kolonie Kamerun, der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz Deutsch-Südwest, Gustav Nachtigal Togo, der Hannoveraner Geschäftsmann Carl Peters Deutsch-Ostafrika und der Berliner Finanzier Adolph von Hansemann Deutsch-Neuguinea. Die militärische Sicherung erfolgte erst Jahre später. Und das mit klarer Zielsetzung. So lautete Paragraf 1 der Schutztruppenverordnung vom 25. Juli 1898:

„Die Schutztruppen dienen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in den afrikanischen Schutzgebieten, insbesondere zur Bekämpfung des Sklavenhandels.“

Im Gegensatz allen Unkenrufen florierten die Kolonien binnen weniger Jahre. 1910 lebten in den überseeischen Schutzgebieten 15.428 Deutsche; der Großteil in Deutsch-Südwest (9.383) und Deutsch-Ost (2.384). Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs waren es etwa 20.000. Sie hatten eine gewaltige Aufbauarbeit geleistet.

Während 16 Jahren, von 1896 bis 1912, entwickelte sich der Eisenbahnbau insgesamt von 40 Kilometer auf 3.867, wuchs das kultivierte Plantagenland von 11.000 Hektar auf 140.000, stieg das Kapital der Erwerbsgesellschaften von 64 auf 505 Millionen. Die Liste der kolonialen Einfuhrgüter 1913 im Wert von mehr als 100 Millionen Mark ist lang. Darunter fielen unter anderem Baumwolle, Weizen, Kupfer, Kaffee, Rohseide, Salpeter, Kautschuk, Tabak, Reis, Mais, Palmkerne. Zum ersten Mal sah man in sogenannten Kolonialwarenläden Kakao und Südfrüchte.

Auch wenn es in einigen Schutzgebieten gelegentlich zu Aufständen kam, blieb das Verhältnis zu den Einheimischen im Wesentlichen positiv geprägt. Zu solch exemplarischen Gräueltaten, wie sie etwa die Briten in Indien, die Franzosen in Nordafrika oder die Belgier im Kongo verübten, ist es niemals gekommen.

Hermann von Wissmann, Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, forderte:

„Man soll Religion, Sitten und Gebräuche des Afrikaners strengstens respektieren, soweit dies irgend angeht – besonders bei den Mohammedanern –, damit man nicht das Gefühl der Anhänglichkeit durch das Bewusstsein des Glaubens- und Rassenunterschieds stört.“

Wilhelm Solf, 1911 bis 1918 Staatssekretär des Reichskolonialamtes, schrieb, Kolonialpolitik bedeute „nicht allein die Ausbeutung tropischer und überseeischer Länder nach Maßgabe der Bedürfnisse des Mutterlandes, sondern Mitarbeit an der Pflicht, die Eingeborenen intellektuell und moralisch zu erziehen.“

Hervorragende Verwaltung

Im aufgezwungenen Friedensvertrag von Versailles musste Deutschland 1919 sämtliche Kolonien an die Siegermächte abtreten. Das Kaiserreich sei „unfähig“ zu deren Verwaltung gewesen, hieß es. Tatsächlich? Hierzu sei exemplarisch ein Zeugnis der späteren Kriegsgegner vor Ausbruch des Völkerringens zitiert.

Jonathan Holt, Direktor der Liverpooler Schiffshandelsgesellschaft J. Holt & Co., schrieb Ende 1911:

„Zu der Weise, wie die Deutschen ihr Kamerun kolonisieren, können wir sie nur beglückwünschen. Sie bauen vorzügliche Straßen und tun alles, was in ihrer Macht steht, zur Erschließung und Entwicklung dieser Kolonie.“

Der Engländer weiter: „Unter Deutschlands Flagge finden wir in Kamerun Gerechtigkeit, Wohlwollen und Freiheit.“ Und der ehemalige US-Präsident Theodore Roosevelt notierte in seinem Buch „Afrikanische Wanderungen“ 1910: „Ich war nicht vorbereitet auf die interessanten Typen unter den Deutschen, die Pflanzer, die Zivilisten, die Offiziere, welche weiße oder eingeborene Truppen befehligt hatten. (…) Es waren Männer von unzweifelhafter Fähigkeit und Tatkraft; wenn man sie sah, so verstand man leicht, warum Deutschland in Ostafrika so zusehends emporgeblüht ist.“

