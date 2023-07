Nur bis morgen: Ticket-Rabatt COMPACT-Sommerfest

Am 12. August ist es wieder so weit: COMPACT lädt zum traditionellen Sommerfest ein! Hier anmelden zum günstigen Frühbucherrabatt – er gilt nur noch bis morgen (31.7.).

Das COMPACT-Sommerfest ist der Höhepunkt eines patriotischen Sommermärchens, das die AfD in Umfragen zur stärksten Partei gemacht hat. Wie geht es jetzt weiter? Wie können aus Umfragewerten Machtpositionen gemacht werden? Was tun, um die Straßenproteste, die leider stagnieren, wieder nach vorne zu bringen und damit zu einem Motor der Wende zu machen? Wo steht COMPACT, das mit seinen TV-Sendungen – derzeit 250.000 Zuschauer PRO TAG auf Youtube – zur Meinungsführerschaft aufgestiegen ist? All das diskutieren wir mit den besten Köpfen der Opposition an diesem 12. August – für mehr Informationen bitte runterscrollen.



Eckdaten: COMPACT–Sommerfest, 12. 8., 11-18 Uhr, in 06667 Stößen (Burgenlandkreis/Sachsen-Anhalt), Rittergut Nöbeditz, Nöbeditz 1. Über 400 Karten sind schon verkauft, noch etwa 100 sind zu haben. Nutzen Sie den vergünstigten Frühbucherrabatt, der morgen (31. Juli) endet – dann werden die Karten teurer. Hier anmelden zum günstigen Frühbucherrabatt.

Wichtig: Das Sommerfest findet auch bei Regen statt. Wir haben auf dem Rittergut nämlich ein großes Gebäude zur Verfügung, in dem alle unterkommen können. Bei gutem Wetter sind wir natürlich im Freien!

Sommerfest für Frieden und Freiheit könnte man auch so präzisieren: Freiheit für Deutschland und Frieden mit Russland. Wir brauchen die nationale Souveränität, wir müssen die US-Besatzung abschütteln, wir müssen raus aus NATO und EU! Wir sind das geheime Deutschland, das immer mehr wächst!

Sie werden auf unserer Sommerpart erneut die besten Köpfe der Opposition treffen. – all die Standhaften aus den Straßenprotesten, aus der AfD und von den Freien Sachsen. Mehr dazu in unserem Video oben.

Hier anmelden und Frübucher-Rabatt sichern: compact-live.de

Oder hier gleich das Anmeldeformular nutzen – los geht’s!

Anmeldung zum Sommerfest, 12. 8., 11-18 Uhr, in 06667 Stößen (Burgenlandkreis/Sachsen-Anhalt), Rittergut Nöbeditz, Nöbeditz 1