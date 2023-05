Irre: Selenski beginnt Angriff auf die Krim💥

Der Krieg um die Krim hat begonnen: Am Samstag setzte die Ukraine erstmals Raketen ein, am Sonntag folgte ein Drohnenhagel. An der Südfront zieht Selenski Truppen zusammen – läuft die Offensive jetzt an? Aber die Russen haben noch ein As im Ärmel… Unser erweiterter Brennpunkt heute mit Paul Klemm und Jürgen Elsässer.

