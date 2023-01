Die Öko-Eugeniker: Vordenker des Klimaterrors

Die Gewalt in Lützerath zeigt: Die Klima-Fanatiker sind keine Menschenfreunde. Das haben sie mit ihren Ideologen gemein. Manche hegten sogar wahre Völkermordfantasien. Ein Auszug aus COMPACT 1/2023 mit dem großen Dossier „Die Klima-Psychotiker“. Hier mehr erfahren.

Bei den ideologischen Vordenkern der Klimaterroristen gehört Menschenfeindlichkeit zum guten Ton. Das zeigt die sogenannte Tiefenökologie (Deep Ecology). Was darunter zu verstehen ist, hat der US-Amerikaner George Bradford 1989 in seinem Buch „How Deep is Ecology?“ dargestellt. Das Motto über dem ersten Kapitel – ein Zitat des Tiefenökologen Dave Foreman – sagt alles: „Die Menschheit könnte ausgelöscht werden. Ich für meinen Teil würde deswegen keine Träne vergießen.“

Im Jahr 1994 wollten die Öko-Radikalen Warren Hern und Lynn Margulis auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für den Fortschritt der Wissenschaft ein Symposium unter dem Titel „Der Mensch, ein Krebsgeschwür auf dem Planeten“ abhalten. Ihr Fazit:

„Für Millionen von Jahren ist die Erde ohne Menschen ausgekommen, und sie wird es auch wieder.“

Der Vortrag wurde von den empörten Veranstaltern schließlich abgesetzt. Vier Jahre später ließ ausgerechnet die Amerikanische Anthro­pologische Gesellschaft auf ihrem Jahrestreffen eben dieses Konferenzthema zu und ermöglichte sogar noch eine zweite Absage an die Humanität: eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Die Armen sollten sich selbst helfen“.

Malthus macht’s möglich

Dort empfahl man die bevölkerungsreduktionistischen Rezepte von Thomas R. Malthus (1766–1843) als Lösung. Der britischen Ökonom und Philosoph sah ein ungebremstes Bevölkerungswachstum als gravierendstes Problem an. Während sich die Bevölkerungszahl geometrisch proportional (also in Form einer Kurve) erhöhe, so Malthus, steige die Effizienz der Nahrungsmittelproduktion lediglich arithmetisch proportional (also wie eine Linie) an.

Seine These: Die Natur korrigiere diese „disproportionale Entwicklung“ hin und wieder – durch Elend, Hungersnöte, Seuchen und Krankheiten. Wer keine wirtschaftlich produktive Funktion erfülle, sei ein „nutzloser Esser“, konstatierte der Malthus. Daher besäßen solche Personen kein Recht auf die von der Gesellschaft produzierten Nahrungsmittel.

Dabei hatte der Engländer vollkommen außer Acht gelassen, dass sich durch Wissenschaft und Technik auch die Nahrungsmittelproduktion geometrisch proportional steigern lässt. Außerdem ist Malthus‘ Menschenbild mehr als fragwürdig, da er den Homo sapiens auf seine rein ökonomische Funktion degradiert. Das wiederum passt gut zur Ideologie der Transhumanisten.

Der Traum vom Genozid

Deep Ecology und Malthusianismus waren schon immer zwei Seiten derselben Medaille. Der Norweger Arne Naess, der 1973 als Erster von Tiefenökologie sprach, forderte in seinen berüchtigten acht Thesen eine „substanzielle Verringerung der menschlichen Bevölkerung“. Durch seine Texte geistert die von Malthus stammende Zahl von einer Milliarde Menschen, die Mutter Erde (Gaia) ohne Schäden ertragen könne.

Wie man allerdings ohne Massenmord von derzeit über sieben auf eine Milliarde Menschen kommen soll, erklären die Vorreiter von Deep Ecology aus gutem Grund nur nebulös: Gaia würde… Ende der Textauszüge.

