Der stolze Keltenfürst vom Glauberg

Im Herzen Deutschlands, in der Nähe des kleinen Ortes Glauberg in Hessen, befindet sich ein Ort von großer historischer Bedeutung – die Keltenwelt am Glauberg. Hier taucht man ein in die faszinierende Welt der Kelten, einer der bedeutendsten europäischen Kulturen der Eisenzeit.

Der Glauberg selbst ist ein markanter Berg, der schon in der Vorzeit eine strategische Bedeutung hatte. Hier errichteten die Kelten vor mehr als 2.000 Jahren eine beeindruckende Siedlung, die als Fürstensitz fungierte. Diese Siedlung war das politische und religiöse Zentrum der Region und beherbergte wichtige Persönlichkeiten der keltischen Gesellschaft.

Ein fantastischer Fund

Heute können Besucher der Keltenwelt am Glauberg in die faszinierende Geschichte eintauchen und die rekonstruierte keltische Siedlung erkunden. Das Highlight der Anlage ist zweifellos der „Keltenfürst“, eine monumentale Statue, die im Jahr 1996 entdeckt wurde. Die Figur stellt einen bedeutenden keltischen Herrscher dar und ist eine der eindrucksvollsten archäologischen Funde in Mitteleuropa.

Dr. Stephanie Elsässer nimmt Sie in diesem Video mit auf eine Reise zu einer Hochkultur, die schon lange vor Christi Geburt auf dem Territorium des heutigen Deutschlands existierte. Sie geht in dem Video auch auf das Verhälnis ein, das die keltischen Stämme zu den Germanen pflegten.

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau der Sendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich die Gleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.