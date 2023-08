COMPACT-Survival-Training 23.9. : Überleben in der Natur

Jetzt anmelden zum Kurs am 23.9. – Formular am Ende des Textes! Die meisten Menschen in Deutschland leben derzeit in einer sicheren und behüteten Umgebung. Doch was ist, wenn durch politische Fehlentscheidungen daheim plötzlich der Strom ausfällt oder ethnische Unruhen in Städten ausbrechen? Was passiert, wenn man sich beim Wandern im Wald verläuft oder Sie im Winter von einem Schneesturm überrascht werden? Unsere geliebte Komfortzone kann von einer Sekunde zur anderen vorbei sein. Auf solche Eventualitäten kann man sich allerdings vorbereiten.

Wir als COMPACT wollen Sie mit Hilfe eines ausgebildeten Survivaltrainers auf solche Szenarien vorbereiten, Ratschläge geben und Ihre Fähigkeiten in Überlebens-Techniken und Stress-Resistenz verbessern. Es ist nicht unerheblich, sich auf unvorhergesehene Situationen vorzubereiten, auch wenn wir momentan noch in einer sicheren Umgebung leben. Daher, möchten wir Sie zum Einsteigerkurs „Survival“ einladen.

Hier sind einige Inhalte des Tageskurses, der am 23.9 in der Nähe von Berlin stattfindet:

Feuer machen mit Survival-MethodenOrientierung im Gelände

Orientierung im Gelände

Survival-Unterkunft bauen mit Tarp & Seil

Wasser filtern und desinfizieren

Erste Hilfe im Wald

Richtiges Handeln in Notsituationen & Rettung

Survival-Psychologie, Stressbewältigung

Notnahrung

Notfallausrüstung

Denken Sie daran, dass diese Tipps Ihnen helfen können, Ihre Fähigkeiten in Überlebens-Techniken und die Bewältigung von Stress zu verbessern. Alle weiteren Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung.

Melden Sie sich JETZT an! Teilnehmerzahl ist begrenzt.