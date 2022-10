Antifa: COMPACT verklagt Jürgen Kasek

Der Leipziger Grünen-Funktionär Jürgen Kasek ist eine Größe in der lokalen Antifa-Szene, die als durchaus gewaltbereit gilt. Vor der von COMPACT unterstützten Kundgebung gegen die Energie-Inflation am 5. September in der Messestadt äußerte er eine eindeutige Drohung.

Mittlerweile hat COMPACT Kasek verklagt, und es bestehen gute Aussichten, dass wir vor Gericht Recht bekommen. Worum es in dem Prozess gehen wird, sehen Sie in dem Video oben.

