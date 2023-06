4. November: COMPACT-Konferenz „Frieden mit Russland“

Hier treffen sich alle Russlandversteher und deutschen Patrioten – wir wollen Eintracht auf unserem Kontinent und sagen „Ami go home“: Auf der neunten Souveränitätskonferenz von COMPACT erhebt die Vernunft ihre Stimme – und der Widerstand! Am 4. November in Magdeburg – bitte melden Sie sich gleich jetzt an – Formular für Tickets am Ende dieses Beitrags.

Die NATO marschiert. Biden befiehlt, Scholz folgt. Baerbock lügt, Habeck lacht. Das Volk soll frieren und bluten, damit die Amis ihren Krieg gegen Russland finanzieren können! Dieser Krieg der woken Wall Street ist übrigens ganz nebenbei auch ein Krieg gegen Deutschland, wie der Angriff auf Nord Stream 2 beweist…

Wie vor 80 Jahren rollen deutsche Panzer Richtung Dnjpr und Wolga, um Russen zu töten. Der Sozi Olaf auf den Spuren des Nazi Adolf. Der Faschismus kommt zurück in Gestalt des Antifaschismus. Wieder segnen deutsche Pfaffen die Waffen. Die Aktien steigen, während die Soldaten fallen.

Die alte Friedensbewegung ist untergegangen, Linke und Grüne haben sie (und sich) an die Yankees verkauft. Die jetzt für den Frieden aufstehen, sind die Patrioten und Querdenker. «Bei der Friedensfrage ist die AfD die Einzige, die da im Bundestag Welle macht.» (Sahra Wagenknecht)

COMPACT, das seit Gründung vor 13 Jahren als „Magazin für Souveränität“ auftritt, kämpft aus deutschem Interesse für den Frieden mit Russland. Wenn es zwischen Berlin und Moskau gestimmt hat, egal ob unter Kanzler Otto von Bismarck oder unter Kanzler Willy Brandt, war das nicht nur gut für unsere beiden Völker, sondern für den gesamten Kontinent. Die Angloamerikaner dagegen wollen uns aufeinander hetzen, so dass beide verbluten, wie in der Vergangenheit. Wenn London und Washington von Menschenrechten sprechen, meinen sie Schürfrechte.

Auf unserer Konferenz „Frieden mit Russland“ wollen wir argumentatives Rüstzeug bieten, damit die Teilnehmer hinterher auch andere Menschen mit Fakten und mit Enthusiasmus von der guten Sache überzeugen können. Ein Kälte- und Inflationswinter droht, ab nächstem Jahr will uns Habeck die Heizungen rausreißen. Und im Osten geht die Eskalation weiter: Der Tiefe Staat drängt auf die Entsendung von NATO-Truppen an die Front, auf Raketenanfriffe gegen die Krim und gegen Moskau. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Können wir den Zeiger noch zurückdrehen?

Deswegen ist unsere Konferenz auch ein Kriegsrat der Friedensbewegten. COMPACT steht schon immer für die Einheit der Opposition. Die brauchen wir jetzt mehr als je zuvor. Jetzt gilt’s!

Unsere Referenten

Natalja Narotchnitskaja, ehem. Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses der Duma

Martin Sellner, Kopf der Identitären Bewegung

Petr Bystron, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion

Wladimir Sergijenko, Schriftsteller, ehem Vorsitzender des russischen PEN

Jürgen Elsässer, Chefredakteur von COMPACT-Magazin

Thierry Meyssan, französischer Investigativjournalist (Reseau Voltaire – angefragt)

Wir bemühen uns um weitere Redner.

Ort und Zeit

Von 11 bis 18 Uhr in der Halle „Halber 85“ in der Halberstädter Straße 85, Magdeburg.

Der besonders günstige Frühbucherrabatt gilt nur bis 15. Juli. Danach wird es teurer. COMPACT-Abonnenten und Mitglieder des COMPACT-Clubs zahlen den halben Preis.